Atualizada 24/01/23 às 10h58



O homem que foi filmado destruindo um relógio raro no Palácio do Planalto, durante os atos terroristas no último dia 8, em Brasília, também protestou em uma rodovia, em Catalão, no dia seguinte à vitória do presidente Lula, em outubro de 2022. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Sim, era ele mesmo. Foi qualificado pela equipe no dia. É Antônio Cláudio Alves Ferreira, conhecido como Claudinho”, afirmou Josiel Pereira Silva, Chefe da Delegacia da PRF de Catalão em entrevista à TV Anhanguera.

Ao Popular, Jacob Metsavaht, policial rodoviário federal, detalhou que foi ele quem identificou Antônio Cláudio no dia do protesto. “A informação procede sim. Ele estava ajoelhado sobre a pista, debaixo de chuva, segurando uma bandeira do Brasil”, disse.

Confirmação

A confirmação de que é Antônio Cláudio Alves Ferreira quem aparece nas imagens no Palácio do Planalto foi feita pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ao Fantástico, o delegado Jean Carlos Arruda, de Catalão, disse ter recebido duas ligações anônimas, nas quais as pessoas afirmavam saber quem era o homem que aparece nas imagens quebrando a relíquia. “A Polícia Civil realizou uma checagem nos nossos sistemas internos, conferimos a existência desse indivíduo com o nome completo, com todos os seus dados e registros”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o carro de Antônio Cláudio saiu de Catalão no dia 1º de janeiro e chegou em Brasília na madrugada do dia 2. No dia 9, após os ataques às sedes dos Três Poderes, o veículo saiu do Plano Piloto e retornou para Catalão. Segundo a Polícia Civil, o último registro que se tem do veículo circulando pela cidade é de 18 de janeiro. Ele continua foragido.

