O homem que foi filmado destruindo um relógio raro no Palácio do Planalto, durante os atos terroristas no último dia 8, em Brasília, permaneceu em silêncio ao ser interrogado pela Polícia Federal (PF), na noite desta segunda-feira (23). Ele foi preso preventivamente em Uberlândia, em Minas Gerais, horas antes.

Após o interrogatório, Antônio Cláudio Alves Ferreira foi encaminhado para o presídio Uberlândia I, onde passou a noite. Ao Jornal Hoje, a direção da Unidade Prisional detalhou que já comunicou a prisão ao Supremo Tribunal Federal e aguarda uma decisão para a realização de audiência de custódia.

O POPULAR não localizou a defesa de Antônio Cláudio Alves Ferreira para que se manifestasse até a última atualização desta matéria.

Busca e apreensão

Nesta terça-feira (24), a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, na cidade de Catalão. Na ação foram apreendidos o veículo, o celular e uma caderneta de notas do suspeito.

Ao POPULAR, a superintendente da PF em Goiás, Marcela Vicente afirmou que todo o material será investigado “para apurar eventual responsabilidade de terceiros”.

Relembre o caso

Câmeras de segurança do terceiro andar do Palácio do Planalto registraram o momento em que Antônio, vestido com uma camisa estampada com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quebra o objeto histórico.

A obra de arte chegou ao Brasil pelas mãos de Dom João VI em 1808.Antônio Claúdio já foi autuado por tráfico de drogas, em 2017, e por receptação, em 2014.

