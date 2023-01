Política Hospital e BRT entre temas de Caiado com Lula Na primeira reunião do governador com o presidente após a eleição nesta sexta-feira, estado apontará prioridades que têm convergência com a União e discutirá o FCO

O governador Ronaldo Caiado (UB) deve apresentar, nesta sexta-feira (27), em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), três pontos prioritários para a gestão: a construção de Hospital do Câncer em Goiânia, o modelo para o transporte coletivo na região do Entorno do Distrito Federal (com BRT entre as cidades de Luziânia e Santa Maria) e a ampliação de um...