Política Humberto Aidar toma posse no TCM em cerimônia discreta e sem divulgação Indicação do ex-deputado para cadeira no tribunal foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa no dia 10 de março

O ex-deputado estadual Humberto Aidar tomou posse nesta sexta-feira (18) como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), em cerimônia discreta e sem divulgação prévia, que ocorreu no plenário do órgão. Aidar foi indicado para o cargo pela Assembleia Legislativa. Ao POPULAR, Aidar afirma que conversou por telefone com o governador Ronaldo Caiado...