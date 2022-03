Política Humberto Teófilo se filia ao Patriota e mira eleições para deputado federal Após criação do novo partido União Brasil, deputado anunciou que deixaria a sigla

O deputado estadual delegado Humberto Teófilo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (30) sua filiação ao Patriota e também afirmou que é pré-candidato à Câmara dos Deputados nas eleições deste ano e disputará uma das 17 cadeiras na casa legislativa federal. Teófilo assinou a ficha de filiação ao lado do presidente estadual do partido Jorcelino Braga. Humberto Teófil...