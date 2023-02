O governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), entrou com pedido junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que possa retornar imediatamente ao cargo.

Na peça, protocolada pouco antes do carnaval, a defesa de Ibaneis argumenta que o fim da intervenção na segurança pública do DF, no último dia 31 de janeiro, deixa ainda mais evidente que não há motivo para manter o afastamento.

O governador foi retirado do cargo em razão dos ataques de 8 de janeiro, pelo prazo de 90 dias, que acaba de chegar à metade.

"O término da intervenção deixou claro que a segurança pública está saneada. Foi colocado um secretário de Segurança Pública de comum acordo com o ministro da Justiça, que o governador já se comprometeu a manter. Não há razão para deixar um homem reeleito no primeiro turno fora do cargo", diz o advogado de Ibaneis, Alberto Toron.

