O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), mandou exonerar o secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do governante.

“Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis”, disse o governador em seu twitter.

Secretário de Segurança do DF está nos EUA

Segundo informações da Folha de São Paulo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, está nos Estados Unidos de férias neste domingo (8) de atos antidemocráticos em Brasília.

Vândalos bolsonaristas entraram na Esplanada dos Ministérios, invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal) e entraram em confronto com a PM.

Ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres disse, nas redes sociais, que determinou ao setor de operações da Secretaria de Segurança Pública providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília.

Vândalos bolsonaristas

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8), após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

