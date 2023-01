O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), gravou um vídeo para pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos atos de terrorismo protagonizados em Brasília neste domingo (8).

A leniência das forças de segurança do DF permitiram que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) praticassem ações de vandalismo nas sedes dos Três Poderes.

O chefe do Executivo da capital federal admitiu que estava monitorando a situação e que nunca esperou que ela chegasse a esse ponto. Ele disse que os manifestantes são "verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas".

"Quero me dirigir primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do STF [Rosa Weber], a meu querido amigo Arthur Lira [presidente da Câmara], meu amigo Rodrigo Pacheco [presidente do Senado]", disse.

Ibaneis classificou como "simplesmente inaceitável" o que ocorreu na capital neste domingo e afirmou que tem "origem democrática" e que todos conhecem seu trabalho na defesa da democracia.

"Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem juntamente com ministro Flávio Dino [Justiça] todos esses movimentos que estavam chegando ao DF. Conversamos de ontem para hoje várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram", afirmou.

Ibaneis prometeu "o efetivo combate para que sejam punidos". "É isso que nós queremos. Brasília é palco de manifestações pacíficas onde pessoas merecem e têm direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável".

Em meio às cenas de invasões aos prédios públicos, o presidente Lula determinou a intervenção federal na segurança pública do DF, o que retira de Ibaneis o poder sobre o setor na capital.

Em entrevista coletiva, o mandatário aproveitou para criticar Anderson Torres, que era ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro foi exonerado pelo emedebista nesta tarda da Secretaria de Segurança do DF.