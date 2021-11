Política “Igual em 1500”, diz Bolsonaro sobre preservação da Amazônia O presidente também disse que as críticas que o Brasil recebe sobre a floresta “não eram justas”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (15), durante evento “Invest in Brasil Forum” , em Dubai, que a floresta Amazônica está “exatamente igual quando [o Brasil] foi descoberto no ano de 1500”. O presidente também disse que as críticas que o Brasil recebe sobre a floresta “não eram justas”. “A Amazônia é um patrimônio, a Amazônia é bras...