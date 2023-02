Política Imbróglio da direção do Pros volta à Justiça do DF A ação é originária do Judiciário do DF, mas, por conta da eleição, tinha passado para a Justiça Eleitoral e, agora, volta ao seu local de origem

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowski transferiu o processo que envolve a briga pela direção nacional do Pros da Corte para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A ação é originária do Judiciário do DF, mas, por conta da eleição, tinha passado para a Justiça Eleitoral e, agora, volta ao seu local de origem. ...