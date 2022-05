Política Impacto dos juros nas eleições Líderes empresariais goianos apontam endividamento e risco de demissões devido à elevação da despesa financeira das empresas, mas veem pouco reflexo nas urnas

De 2,75%, no início de 2021, a taxa básica de juros, Selic, passou para 12,75% nesta semana como estratégia para deter o avanço da inflação, impulsionado principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis. Um quadro nada favorável aos negócios e ao consumo, o que tende a ter reflexos nas eleições. Porém, pouco deve influenciar no apoio de empresários goianos ao pres...