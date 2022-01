Política Inauguração de hospital é adiada por conta de estado de saúde de Caiado Hospital Estadual da Criança e do Adolescente seria inaugurado nesta terça-feira (18)

O governo estadual vai adiar a inauguração do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), que estava marcada para às 9 horas desta terça-feira (18). A decisão, confirmada pela assessoria do democrata, é consequência do quadro de saúde do governador Ronaldo Caiado (DEM), que cancelou sua agenda desta segunda (17) após sentir febre e dores. Caiado anunci...