Política Incêndio atinge prédio anexo do Palácio do Planalto Não há informações sobre feridos; fogo e fumaça preta podiam ser vistos no local por volta das 15h30

Um incêndio atingiu na tarde deste sábado (19) um prédio anexo do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília. Não há informações sobre feridos. Fogo e fumaça preta podiam ser vistos no local por volta das 15h30. O corpo de Bombeiros do Distrito Federal não tinha informações sobre a ocorrência por volta das 16h. Questionado no mesmo ho...