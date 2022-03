Política Indicação de Aidar para o TCM é lida em plenário A possibilidade de mudanças nos planos e Aidar ser indicado para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) - por causa de uma possível aposentadoria do conselheiro Sebastião Tejota - voltou a circular nos bastidores nesta semana. Deputado diz que o cenário já foi discutido

O projeto que trata da indicação do deputado Humberto Aidar (MDB) para vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) foi lido em plenário nesta quinta-feira (3) na Assembleia Legislativa. Com isso, a matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e deve ser relatada por Virmondes Cruvinel (Cidadania). ...