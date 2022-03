Política Indicação de Aidar para o TCM-GO é aprovada na CCJ A matéria recebeu parecer favorável do relator, Virmondes Cruvinel (Cidadania). A votação ocorreu em meio a discursos de cerca de 20 parlamentares com elogios a Aidar

A indicação do deputado estadual Humberto Aidar (MDB) para vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) foi aprovada nesta terça-feira (8) pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa. A matéria recebeu parecer favorável do relator, Virmondes Cruvinel (Cidadania). A votação ocorreu em meio a discur...