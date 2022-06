Política Indicações para cargos na Prefeitura de Goiânia foram de pastores, diz João Campos Investigados sobre balcão de negócios no MEC, genro e filho do pastor Arilton Moura foram nomeados e exonerados na Prefeitura nos mesmos dias, com intervalo de um ano

As indicações do genro e do filho do pastor Arilton Moura, suspeito de tráfico de influência dentro do Ministério da Educação (MEC), para dois cargos na Prefeitura de Goiânia em maio do ano passado teriam partido do religioso e do pastor Gilmar Santos, outro envolvido no esquema chamado de “Bolsolão do MEC”. Os dois pastores mais o genro de Arilton, além do ex-ministro ...