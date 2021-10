Política Indiciamento de empresário goiano é pedido no parecer final aprovado na CPI O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), foi quem incluiu José Alves na lista de indiciamentos sugeridos

O empresário goiano José Alves, dono da farmacêutica Vitamedic, é um dos 80 na lista de pedidos de indiciamento no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, do Senado. A empresa, que vende ivermectina, financiou anúncios sobre tratamento precoce e é acusada de “epidemia com resultado morte”. A ivermectina é um dos medicamentos do chamado “ki...