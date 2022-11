Internada desde o último dia 14 de novembro, a ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado vem apresentando boas respostas aos cuidados médicos. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (28), pela equipe da Clínica Médica do Hospital Israelita Albert Einstein, onde a ex-primeira dama está hospitalizada, em Goiânia.

Dona Iris, que tem 79 anos, foi internada por conta de uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite), que evoluiu com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA). Na última terça-feira (22), ela teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para uma unidade de clínica médica, onde iniciou as atividades de fisioterapia.

A internação ocorreu cinco dias após a missa em memória de Iris Rezende, ex-prefeito e ex-governador, realizada no último dia 9. No dia anterior, ela havia participado da inauguração do busto de Iris na Assembleia Legislativa de Goiás.



