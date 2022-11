A ex-deputada federal e ex-primeira-dama Iris de Araújo Rezende Machado, que está internada na UTI após contrair uma infecção, foi extubada neste domingo (20) e retirada da ventilação mecânica. O boletim médico divulgado nesta tarde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, informa que Dona Iris permanece sob cuidados intensivos e apresenta estabilidade clínica.

No boletim divulgado no sábado (19), a equipe médica informou que a ex-deputada apresentou “melhora clínica importante nas últimas 24h”. No entanto, ela permaneceu sob cuidados intensivos, com uso de sedativos e em ventilação mecânica. Em outro boletim divulgado no mesmo dia, o médico intensivista Guilherme Carvalho informou que o quadro clínico segueia estável neste sábado.

Iris de Araújo, de 79 anos, está internada desde a manhã de segunda-feira (14) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Durante a semana, o hospital informou que ela respondia bem ao tratamento ao qual é submetida. A viúva de Iris Rezende foi internada com um quadro de infecção urinária, que depois evoluiu “com complicação pulmonar.”

Conforme informações confirmadas ao POPULAR pela família, Iris contraiu uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite), que evoluiu para síndrome da angústia respiratória aguda (SARA). A internação ocorreu cinco dias após a missa em memória do ex-prefeito e ex-governador, realizada no última dia 9. No dia anterior, ela havia participado da inauguração do busto de Iris na Assembleia Legislativa de Goiás.

Leia também:

- Lei que muda nome da Avenida Castelo Branco para Agrovia Iris Rezende Machado é sancionada