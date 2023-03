Política Investimentos caem de 13,8% para 6% em 2022 Com R$ 2,6 bilhões aplicados, resultado coloca o estado em 3º lugar entre os menores porcentuais, ao lado de RN e RJ; em 2021, gestão estava entre as cinco melhores

O governo de Goiás aplicou apenas 6% de sua receita em investimentos em 2022, porcentual que representa R$ 2,6 bilhões. O total arrecadado no ano foi de R$ 43,4 bilhões. No ranking nacional, Goiás foi o 3º estado com menor porcentual de investimentos, ao lado de Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Os menores resultados foram do Rio Grande do Sul e Distrito Federal, com 5%...