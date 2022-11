A ex-deputada federal e ex-primeira-dama Dona Iris de Araújo está internada desde a manhã de segunda-feira (14) na Unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Segundo informações confirmadas à coluna pela família, ela teve uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite) que evoluiu com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA).

Segundo Ana Paula Rezende Machado Craveiro, filha de Iris, o quadro está estável, apesar de grave, e houve pequenos sinais de melhora nesta quinta-feira (17). A ex-deputada é viúva de Iris Rezende. A internação ocorreu cinco dias após a missa em memória do ex-prefeito e ex-governador, realizada na quarta-feira da semana passada (9). No dia anterior, ela havia participado da inauguração do busto de Iris na Assembleia Legislativa de Goiás.

