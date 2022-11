Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, a ex-deputada federal e ex-primeira-dama, Iris de Araújo Rezende Machado, teve uma evolução clínica, segundo informou a equipe médica na tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital, Dona Iris, que foi internada após contrair uma infecção urinária, segue sob cuidados intensivos, consciente e sem necessidade de ventilação mecânica.

Internação

A ex-deputada e ex-primeira dama, de 79 anos, está internada desde a manhã de segunda-feira (14) na UTI do hospital. A viúva de Iris Rezende foi internada com um quadro de infecção urinária, que depois evoluiu “com complicação pulmonar”, segundo confirmou a família ao POPULAR.

A internação ocorreu cinco dias após a missa em memória de Iris Rezende, ex-prefeito e ex-governador, realizada no último dia 9. No dia anterior, ela havia participado da inauguração do busto de Iris na Assembleia Legislativa de Goiás.

