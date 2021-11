O Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), lamentou a morte de Iris Rezende Machado em suas redes sociais. No início da mensagem, Romário afirma que “nenhum homem público proferiu mais e melhor os nomes de nosso Estado e da nossa capital que Iris Rezende Machado. Perdemos nesta terça-feira (9) um goiano profundamente apaixonado por nossa terra, principalmente por nossa gente, a quem ele dedicou inteiramente toda a sua vida.”

Ao longo da mensagem, o presidente da Câmara relembrou as ações feitas por Iris durante seus mandatos e como iniciou sua trajetória na política e o quanto apreendeu com o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia.

Iris morreu na madrugada desta terça-feira (9) depois de três meses e três dias internado com complicações de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVC), ocorrido em 6 de agosto.

No último sábado (6), o estado de saúde do emedebista piorou e ele voltou a ser entubado e sedado.

O velório de Iris será realizado na tarde desta terça, no Palácio das Esmeraldas. O sepultamento está marcado para as 17h, no cemitério Santana, em Goiânia.