Política Itaú oferece lance mínimo e Prefeitura de Goiânia volta a suspender leilão da folha Banco foi o único participante da licitação, fez oferta de R$ 165 milhões e não topou negociar a pedido da Prefeitura; processo fica suspenso até dia 11

Apenas o banco Itaú participou do leilão da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia, com oferta do lance mínimo, de R$ 165 milhões. Com a frustração da expectativa de alcançar de R$ 200 milhões a R$ 250 milhões com a venda, o Paço suspendeu a licitação alegando análise de documentos, até 11 de janeiro de 2022. O leilão começaria às 9 horas, mas foi adiado para 1...