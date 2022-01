Política Janja, namorada de Lula, ironiza decisão do Twitter de não verificar sua conta A socióloga, que está noiva do ex-presidente, diz que a decisão da plataforma foi tomada em 8 minutos

A socióloga Rosangela “Janja” da Silva, namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (4) que o Twitter negou sua solicitação de verificação de conta. O famoso “selo azul” é concedido para personalidades e figuras públicas com perfis na rede social. Janja declarou em sua conta que se surpreendeu com a rápida resposta da pla...