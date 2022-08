Política João Campos registra R$ 1,3 milhão em patrimônio Deputado federal é candidato a senador na chapa de Gustavo Mendanha (Patriota)

Deputado federal e candidato ao Senado, João Campos (Republicanos) declarou R$ 1,3 milhão em patrimônio no registro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor é praticamente o mesmo do que informou em 2018, quando chegou à Câmara dos Deputados pela quinta vez. À época, o valor de seus bens era de R$ 1,27 milhão, em valores nominais. Seu princi...