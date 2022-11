O senador Jorge Kajuru (Podemos), 61 anos, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (23). Diabético e com as quatro doses de vacina em dia, o político deve permanecer internado por tempo indeterminado. Segundo a assessoria, Kajuru amanheceu com a garganta irritada, congestão nasal e febre de 38 graus.

“O seu estado geral é bom. Portador de diabetes, o senador Kajuru vai ser encaminhado a um hospital, para que tenha assistência especializada em tempo integral.Com 61 anos, ele tomou as quatro doses de vacina contra a Covid-19”, diz nota.

Na edição do Giro do último dia 19, o POPULAR informou que após três funcionários testarem positivo para a Covid, o senador passou a exigir o uso de máscara e álcool em gel em seu gabinete.

