Política Jorge Pinchemel é nomeado secretário interino da Casa Civil Novo auxiliar direto do governador Ronaldo Caiado (DEM) já ocupava superintendência na pasta

Jorge Luis Pinchemel foi nomeado, nesta quarta-feira (8), secretário interino de Estado da Casa Civil. Pinchemel assume o posto que era ocupado por Alan Farias Tavares. O novo auxiliar direto do governador Ronaldo Caiado (DEM) já ocupava a função de superintendente de Legislação Atos Oficiais e Assuntos Técnicos da pasta e acumulará as duas funções. Tavares foi in...