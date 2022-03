Política José Eliton deixa PSDB e confirma filiação ao PSB Ex-governador de Goiás chega à sigla para auxiliar na composição de uma frente do campo progressista no Estado, mas com possibilidade de candidatura ao governo

O ex-governador José Eliton formalizou sua saída do PSDB, partido que presidia em Goiás, nesta quarta-feira (30). Como adiantado pela coluna Giro no dia 28, Eliton vai se filiar ao PSB com o objetivo principal de auxiliar na criação de uma frente ampla de centro-esquerda no Estado, na oposição ao governador Ronaldo Caiado (UB), mas com possibilidade de candidatura...