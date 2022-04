Política José Eliton se encontra com Lula e Alckmin e discute ampliação de palanque em Goiás Segundo o goiano, a conversa passou, entre outros temas, pela "análise do cenário nacional"

O ex-governador José Eliton (PSB) se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) na tarde desta quarta-feira, em São Paulo. Segundo o goiano, a conversa passou, entre outros temas, pela "análise do cenário nacional" e pela discussão da necessidade de se "estabelecer uma frente de partidos do campo p...