Política Jovair afirma que Paço tinha “prefeitos demais” Novo secretário diz que a capital não pode ter “vários prefeitinhos” e que é importante para a gestão que vereadores sejam recebidos como “pessoas que podem somar”

O secretário de Governo da Prefeitura de Goiânia, Jovair Arantes (Republicanos), afirmou, nesta quarta-feira (8), que a capital “estava tendo prefeito demais” e que a cidade não pode ter “várias prefeituras, prefeitinhos” no comando da gestão. A declaração foi feita na Câmara Municipal, em entrevista coletiva após a primeira reunião geral do novo auxiliar do prefeito Rog...