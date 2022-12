Primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), a juíza Patrícia Carrijo também é, agora, a primeira mulher de Goiás a ocupar a vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A magistrada, que obteve pouco mais de 60% dos votos dos associados do Brasil, assumiu o posto em um evento realizado nesta segunda-feira (12) com a presença do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Patrícia está em seu segundo mandato na Asmego. Junto a isso, ela passa a ser vice-presidente da AMB no triênio 2023-2025.

Ao POPULAR, a magistrada falou sobre a responsabilidade assumida “não só com juízes de Goiás, mas com magistrados do Brasil todo”. A primeira reunião da diretoria eleita ocorreu nesta terça-feira (13) e, segundo Patrícia, tratou de temas que serão o foco da associação pelos próximos três anos.

“A principal pauta são as prerrogativas da magistratura, para que a gente consiga valorizar o magistrado na recomposição salarial, na independência, na reestruturação e no investimento”, pontuou, ressaltando a necessidade do que ela chamou de “condições adequadas de trabalho para os juízes” do país.

Patrícia também abordou a questão da magistratura feminina e da ainda baixa presença das mulheres em cargos de poder. “Ainda estamos aquém do que é legítimo. Ainda não tivemos uma mulher na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e é importante que isso aconteça. Ainda somos minoria em cargos de liderança e gestão”, concluiu.

Junto com Patrícia, o juiz Frederico Mendes, do Paraná, foi empossado presidente da AMB.

O evento de posse dos eleitos aconteceu na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Além do ministro Barroso e de Augusto Aras, estiveram presentes ministros do STF e STJ, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ex-presidente da AMB, juíza Renata Gil e outros nomes do meio jurídico.

