Política Juiz determina a deputados remover de redes sociais fake news contra o governador Deputados estaduais Eduardo Prado (PL) e Humberto Teófilo (Patriota) têm de remover de suas redes sociais, em até 24 horas, vídeos com conteúdos falsos divulgados acerca de ação do governador Ronaldo Caiado (União Brasil)

