Política Juiz suspende inserção de Vitor Hugo após participação de Bolsonaro exceder limite de tempo Pedido de liminar foi feito pela coligação liderada pelo candidato Ronaldo Caiado (UB)

O juiz Mark Yshida Brandão concedeu liminar determinando que deixe de ser veiculada na TV e no rádio uma inserção do candidato ao governo de Goiás Major Vitor Hugo (PL) em que a participação de Jair Bolsonaro (PL) excede 25% do tempo total da peça (regra prevista na legislação eleitoral). O pedido foi feito pela coligação liderada pelo candidato à reeleição Ronaldo C...