Política Justiça arquiva caso do tríplex Juíza concordou com pedido de prescrição do processo contra Lula, sob argumento de que STF entendeu que o então juiz Sergio Moro foi parcial, tornando as provas inválidas

A juíza Pollyanna Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, arquivou o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do tríplex de Guarujá (SP), em decisão tomada nesta quinta-feira (27). Na ação, o ex-presidente era acusado de lavagem de dinheiro e corrupção.Alves concordou com manifestação do MPF (Ministério Público Federal), que havia pedido...