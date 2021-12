Política Justiça bloqueia bens de empresários e políticos suspeitos de fraude em Itumbiara Grupo é suspeito de esquema de fraude no programa Habitar Melhor, do Governo de Goiás

Donos de lojas de materiais de construção e integrantes da Câmara Municipal de Itumbiara tiveram bens bloqueados, em valores individuais que superam R$ 1 milhão. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o grupo é suspeito de integrar, nos anos de 2013 e 2014, um esquema de fraude no programa Habitar Melhor, do Governo do Estado de Goiás, q...