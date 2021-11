Política Justiça do Rio mantém decisão de submeter Flordelis a júri popular Medida foi confirmada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

Em nova análise, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) confirmou, na noite dessa terça-feira (9), a decisão tomada em setembro para que a ex-deputada federal Flordelis e outros nove réus sejam submetidos a júri popular. A data do julgamento será marcada pelo Tribunal do Júri de Niterói. Eles são acusados de envolv...