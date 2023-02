Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão do vereador José Ruy (PTC), de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. O político foi preso pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (14), após ser filmado durante os ataques às sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. José Ruy aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera enquanto estava na área do Congresso Nacional.

Segundo o advogado Jackson Vagner Nascimento de Souza, a audiência foi realizada por um desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) e analisou, portanto, apenas se a prisão preventiva do vereador foi cumprida de acordo com a legislação. A defesa do vereador confirmou que ele esteve no ato em Brasília, mas nega que tenha ligação com o vandalismo que aconteceu nas sedes dos Três Poderes.

Prisão

A prisão de José Ruy fez parte da sexta fase da Operação Lesa Pátria, que identificou pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Além dos detidos nas fases da operação, 40 goianos estão presos em Brasília, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF). A maioria foi levada ao Complexo da Papuda e à Penitenciária Feminina do DF na data dos ataques ou no dia seguinte, quando houve a desmobilização de QGs de manifestantes.

Câmara Municipal

Conforme mostrado pelo POPULAR, a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) cobrou da Câmara de Inhumas a instauração de procedimento para apurar a conduta do vereador. Apesar de responder que tomaria providência, não houve nenhuma ação por parte do legislativo municipal. Sobre a possibilidade de afastamento do vereador, o presidente da Casa, Suair Teles (PP), diz que é a Justiça quem irá definir.

Atos antidemocráticos

A ação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em atos de vandalismo, os participantes de atos antidemocráticos usaram pedaços de paus e pedras para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8).

Desde o resultado das eleições, grupos bolsonaristas ocuparam as frentes dos quartéis em diferentes estados brasileiros, além de realizaram protestos em rodovias federais. Diante do último ato antidemocrático, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.