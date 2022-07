Política Justiça permite que eleitor leve cola eleitoral; saiba como imprimir a sua Cola deverá ser em papel. Celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos são proibidos dentro da cabine eleitoral

No dia 2 de outubro deste ano, os eleitores terão de escolher seus candidatos para presidente da República, governador, senador, deputado estado e deputado federal. Com tantos cargos a serem ocupados, fica difícil lembrar todos os números na hora de apertar os botões na urna. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda que os cidadãos levem uma cola no dia do pleito. Conturo, a advo...