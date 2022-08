Política Justiça recebe denúncia contra Baldy por contratação irregular de obras quando era ministro Pepista diz que parecer da CGU usado como base para o processo é “equívoco social”

O juiz Renato Coelho Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o presidente do PP em Goiás e candidato ao Senado, Alexandre Baldy. De acordo com o documento, o pepista foi denunciado por ter colaborado com a contratação, em 2018, quando estava no comando do Min...