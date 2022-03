Política Kassab consulta PSD goiano sobre alternativa a Meirelles Presidente nacional da sigla citou nomes para disputa ao governo e Senado e disse a aliados que considera pequena a chance de contar com ex-ministro

Em conversas com correligionários de Goiás no último fim de semana, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fez consultas sobre alternativas de nomes para candidatura majoritária (governador ou senador) do partido no Estado, diante da possibilidade de desistência do secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, de disputar o Senado.Apesar de Meirelles ...