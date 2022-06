Política Kassab diz que candidatura única ao Senado trará “harmonia à campanha de Caiado” Lembrando acordo feito com o governador ainda em 2020 para que o PSD indicasse o nome a senador na chapa governista, presidente nacional afirma que muitos candidatos podem criar “clima ruim” na disputa

Em visita a Goiânia nesta segunda-feira (20), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, relembrou acordo do partido com o governador Ronaldo Caiado (UB) para indicar o candidato ao Senado em sua chapa, e diz que um nome único na chapa terá como resultado “uma campanha muito mais harmoniosa.” O partido tem como pré-candidato a senador o presidente da Assembleia L...