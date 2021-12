Política Kleybe Morais diz que execução é falha e abre mão de recursos

O vereador Kleybe Morais (MDB) foi o único que não apresentou emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022. De acordo com a lei, cada vereador tinha direito a quase R$ 2 milhões em emendas impositivas, para serem destinados a obras ou serviços na capital.Kleybe disse ao POPULAR que optou por abrir mão do recurso porque não vê as emendas serem executadas. “Todo ano a ...