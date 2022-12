Política Líder de Rogério Cruz na Câmara diz que prefeito 'precisa acelerar' articulações políticas e obras Decano na Câmara de Goiânia, vereador diz que Rogério Cruz precisa formatar base rapidamente e agilizar relação mais próxima com colegas

A Câmara de Goiânia está presa em uma rede de problemas, tecida tanto internamente pelos próprios vereadores, quanto na prefeitura de Goiânia. A ação judicial apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo diretório nacional do Pros, contra a segunda reeleição seguida do presidente Romário Policarpo, tirou do eixo a base majoritária que sustenta a atual mesa diretor...