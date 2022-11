Os líderes partidários de Goiás levantam dúvidas sobre a possibilidade de fusão ou federação de siglas, apesar de esquentarem as articulações em Brasília em busca de fortalecimento de bancadas. Conflitos regionais, divergências internas e interesses sobre a eleição das mesas na Câmara e no Senado são apontados como entraves para os acordos, pelo menos entre siglas de grande e médio porte.

As negociações de líderes do União Brasil, MDB, PP, PSDB e Podemos esquentaram nas últimas semanas, com as cúpulas de olho em maior peso para articular cargos estratégicos no Congresso, fortalecimento nas conversas com o Executivo e contraponto às maiores bancadas.

União Brasil e PP vêm conversando na tentativa de fazer frente ao partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), que fez a maior bancada na Câmara, com 99 representantes. Embora tenham cogitado fusão, a possibilidade já foi descartada pela maioria dos líderes, que apontam chances de federação. Juntos, eles teriam 106 parlamentares.

O governador Ronaldo Caiado (UB) diz que tem participado das reuniões da cúpula nacional para discutir a união, mas vê um alto grau de dificuldade para que as siglas fechem acordo.

No contexto de Goiás, o governador não vê entraves, já que o PP o apoiou na reeleição e o presidente estadual do partido, Alexandre Baldy, se aproximou dele nesta campanha, quando disputou o Senado. Mas há obstáculos em outros estados e conflitos entre as cúpulas dos dois partidos. A federação estabelece atuação conjunta das legendas por quatro anos, incluindo unidade nas eleições municipais.

Baldy afirma que as discussões dependem dos posicionamentos sobre a eleição da mesa da Câmara. Elas ficaram em suspenso diante das declarações de Luciano Bivar, presidente nacional do UB, de enfrentamento ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), mas voltaram a ganhar força com os sinais de Bivar de apoio a Lira e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Baldy também não vê dificuldades em relação ao contexto local, mas acha improvável o fechamento do acerto.

Já o PSDB, que saiu ainda mais enfraquecido nas eleições deste ano, discute com MDB e Podemos a possibilidade de ampliar a federação, já fechada atualmente com o Cidadania. O partido elegeu 18 deputados federais e a união ampliaria o grupo para 73. Os quatro partidos apoiaram a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a Presidência da República no primeiro turno e mantiveram o diálogo após os resultados das urnas. Mas há também quem defenda no MDB a articulação com União Brasil, contra Lira.

Emedebistas goianos apontam interesse na união com PSDB, especialmente porque poderia quase dobrar o tempo de televisão para as eleições estaduais. O presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, vice-governador eleito, é o provável candidato em 2026. Para o partido, o fato de o PSDB local ser de oposição, comandado pelo ex-governador Marconi Perillo, não seria obstáculo em caso de uma decisão das cúpulas nacionais, principalmente após a derrota de Marconi para o Senado este ano.

A reportagem não conseguiu contato com Marconi. A assessoria do tucano informou que ele daria retorno, o que não ocorreu.

Única deputada federal eleita pelo partido em Goiás, Lêda Borges diz ser a favor de todas as articulações na tentativa de atrair outros partidos. “A minha posição já externada no partido é favorável a fusão, com mudança de nome e de número. Quem está no centro em um país polarizado como o nosso ficou no limbo. O PSDB tem de defender seu legado, mas se transformar em outro partido. Mesmo que escolha federação agora, que seja um caminho para fusão no futuro”, diz.

Apesar de ser favorável à união com outras siglas, a deputada afirma que acha difícil um acordo com o MDB. Depois de se reunir com o líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana (BA), no dia 10, ela considera que as conversas com Podemos e PSC estão mais avançadas. “MDB e PSDB são dois partidos históricos, que já foram grandes, e acho difícil conciliar os interesses”, diz.

Fortalecido com a vitória para novo mandato de governador do Rio Grande do Sul e cotado para presidir o PSDB nacional a partir do ano que vem, Eduardo Leite defendeu fusão ou nova federação com MDB e Podemos, em entrevista ao Estadão no início do mês.

Já a direção do Podemos em Goiás não acredita em avanço de acordo com o PSDB e MDB. O presidente estadual da sigla, Eduardo Machado, afirma que o caminho mais provável é a fusão com o PSC. Ele também cita os conflitos locais como dificuldades para aproximação com outros partidos. “É melhor ser cabeça de lambari do que rabo de baleia. E a presidente nacional do partido (deputada federal Renata Abreu) também pensa isso”, diz.

Apesar da federação manter estruturas estaduais dos partidos, com presidentes e orçamentos separados, os líderes afirmam que as atuais experiências mostram que sempre há um poder maior para um dos dirigentes, que passam pelos acertos das cúpulas nacionais.

O senador Jorge Kajuru (Podemos) disse considerar mais provável que o partido faça acordo para formação de bloco do que federação com o PSDB, à qual é contrário, como desafeto de Marconi. Ele afirma que o partido terá novas reuniões para definir os rumos. O senador também cita conversas do partido com o PDT.

Nanicos

Os partidos menores têm necessidade de fechar fusões para driblar a cláusula de barreira, que zera a distribuição dos fundos eleitoral e partidário e o tempo de televisão das siglas que não alcançaram número mínimo de representantes ou votos válidos na Câmara.

Este ano, a cláusula excluiu 16 partidos da divisão de recursos e propaganda. Quatro deles, que conseguiram eleger deputados, fecharam fusão: Pros com Solidariedade e Patriota com PTB.

O POPULAR mostrou no dia 9 de outubro, na semana seguinte ao primeiro turno da eleição, que os dirigentes dos partidos nanicos em Goiás acompanhavam as discussões de acordos para viabilizar as siglas.

Leia também:

- Com receio de votação dos projetos do agro, Caiado cancela viagem

- Presidente do PSDB de Goiânia, Aava Santiago participará da equipe de transição de Lula