Política LDO aprovada prevê R$ 1,2 bi de superávit Previsão de receitas totais para 2023 é de R$ 39,2 bilhões e entre as metas está uma soma de despesas correntes de R$ 38,2 bilhões; renúncia deve ser de R$ 13,3 bi

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou em segunda votação, nesta quarta-feira (6), o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que tem como meta um superávit primário de R$ 1,2 bilhão no ano que vem. Foram 24 votos favoráveis e nenhum contrário. Foi a última sessão do semestre da Casa, que agora só retorna aos trabalhos no dia 2 de agosto. ...