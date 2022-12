Servidores da prefeitura de Goiânia terão reajuste de 12,13% neste mês de dezembro. A lei que garante pagamento da data-base 2022 foi sancionada, nesta sexta-feira (9), pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). A adequação, segundo a prefeitura, corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de maio de 2021 a abril de 2022.

A expectativa da Prefeitura é de que, a partir de dezembro, o reajuste deve impactar cerca de R$ 253 milhões aos cofres do município. “Nas últimas datas-bases, de 2020 e 2021, quitadas em maio, retroativas a abril, o impacto foi de R$ 139 milhões”, informa o secretário municipal de Finanças (Sefin), Vinícius Henrique.

Prefeito aposta em data-base, progressões e outros benefícios para manter os colaboradores “motivados”. Rogério deve enviar para Câmara, na segunda-feira (12), novo projeto de lei com piso para Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs).

De acordo com a tabela proposta, os valores terão efeitos financeiros retroativos a 05 de maio de 2022, e vão de 2.424,00 (Classe I) a 2.651,09 (Classe X). O projeto, segundo a Prefeitura, visa valorizar os profissionais da carreira ACS e ACE, com exercício exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e lotação no órgão ou entidade municipal de saúde.

