Política Leite reforça crise de identidade do PSDB Em meio a expectativa de goianos com rumos da sigla, novo presidente nacional diz que iniciará discussão de bandeiras e posições

Apesar de defender o afastamento do PSDB tanto do lulismo quanto do bolsonarismo, o futuro presidente do diretório nacional do partido e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, admite que ainda é preciso formatar o caminho de centro que a sigla propõe. Em visita a Goiânia nesta quinta-feira (26) para receber título de cidadão goiano, na Assembleia Legislativa de ...