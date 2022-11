Política Lewandowski dá decisão favorável ao PL em ação de cotas de gênero Magistrado é relator de todas as ações relacionadas às cotas de gênero nas eleições municipais de 2020 em Goiânia, no TSE

O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), deu decisão favorável ao PL em uma das ações que o partido é alvo por descumprimento das cotas de gênero na eleição para vereador de Goiânia em 2020. O magistrado é relator de todas as ações relacionadas às cotas de gênero nas eleições municipais de 2020 em Goi...