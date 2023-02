Política Licitação de ônibus elétricos tem valor estimado de R$ 1,5 bilhão Substituição completa da frota do Eixo Anhanguera prevista pelo estado inclui 114 veículos e deverá ocorrer até meados de 2024

A nova licitação para o aluguel de 114 ônibus elétricos para a frota do Eixo Anhanguera terá o valor máximo global estimado em R$ 1.542.576.052,16, ao longo de 16 anos de contrato, com valor mensal estimado em R$ 74.820,59 por ônibus. O edital foi finalizado e será publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE-GO) desta sexta-feira (10). O documento foi elab...